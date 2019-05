Apresentações/Novidades Land Rover Discovery Sport com forte aposta híbrida Por

A Land Rover lançou um novo Descovery Sport virado para o futuro, ao aliar tecnologia, segurança e requinte à eficiência energética ‘amiga’ do ambiente, pois chegará ao mercado eletrificado.

Para além de utilizar a plataforma introduzida no Evoque, o novo Discovery é mais seguro, porque 13% mais rígido que na geração anterior, sofrendo também melhorias ao nível do conforto, por via do trabalho realizado pela marca ao nível da insonorização e redução de vibrações do habitáculo.

O modelo continuará a ser o único modelo de tração dianteira da Land Rover, com 150 cv e transmissão manual, anunciando emissões de 140g/km e consumos de 5,9 litros a cada 100 km. Nos modelos de tração integral há o sistema Driveline Disconnect, que suspende a tração do eixo dianteiro.

Mais do que tudo, este Land Rover terá motorizações híbridas e quatro versões. Motores de três e quatro cilindros da geração Ingenium, a gasolina e diesel, sendo a ‘estrela’ o novo sistema MHEV – uma solução híbrida que recorre a uma bateria de 48 volts associada a blocos de quatro cilindros. Mas para o final deste ano vai sirgir uma variante ‘plug-in’ para a versão PHE, dotado de motor de três cilindros.

A Innovative Terrain Response 2 ajusta a resposta do binário do motor nos modos de condução mais adequados para passar vãos de rios com uma profundidade até 60 centímetros ou a subir encostas íngremes. A Land Rover Activity é uma pulseira à prova de água complementar a estas capacidades, substituindo a tradicional chave sendo transportada enfiada no braço do capot.

Entre as novidades do novo Discovery um destaque especial para o posto de condução, com o ClearSight Ground View a permitir uma visão virtual de 180 graus relativamente ao que se passa sob o veículo com a projeção de imagens no ecrã digital do painel de bordo.

O retrovisor inteligente transforma-se num ecrã vídeo mostrando em alta definição o que está atrás do veículo oferecendo um campo de visão de 50 graus.

Neste Land Rover não faltam faróis LED à frente e atrás, com uma nova grelha e distintos pára-choques a renovar o visual do modelo, que é dotado de sete lugares, internet sem fios de quarta geração, entradas USB e de 12 volts em todas as filas de banco, bem como climatização individual.

Também importante é a habitabilidade do novo Discovery, que permite o rebatimento de bancos em quatro configurações, numa capacidade de carga que pode ir aos 1794 litros, permite um peso rebocável até 2500 kg e possui um depósito de combustível que subiu 20% em capacidade.