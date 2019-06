Fórmula 1 Lance Stroll regressa ao motor antigo após problemas no terceiro treino livre Por

Lance Stroll vai voltar à antiga especificação de motor na qualificação para o Grande Prémio do Canadá de Fórmula 1 depois dos problemas encontrados durante o terceiro treino livre.

Este fim de semana a Mercedes estreia a sua nova versão do seu propulsor, mas o piloto canadiano não conseguiu completar a sua volta de instalação ao Circuito Gilles Villeneuve na sessão de treinos livres de hoje quando chamas irromperam do seu Racing Point, obrigando-o a regressar às boxes.

O problema não permitiu a Stroll participar no resto do treino, tendo a equipa mais tarde confirmado um problema no motor de combustão interna da nova ‘Fase 2’ do propulsor da Mercedes.

Tal como os carros de Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, também os dois Racing Point e os dois Williams disputam da nova versão do motor Mercedes, sendo que Stroll vai rodar com a versão antiga e também tinha montado uma nova unidade de recuperação de energia (MGU-K) antes do terceiro treino livre.