Fórmula 1 Lance Stroll confirmado como piloto da Force India

Há muito conhecida, a transferência de Lance Stroll para a equipa Racing Point Force India foi hoje confirmada pela equipa de Silverstone para a temporada de Fórmula 1 de 2019.

O piloto canadiano faz assim dupla com Sergio Perez, que continua na formação britânica, e irá substituir Esteban Ocon, recentemente anunciado como piloto de reserva da Mercedes.

Stroll, que competiu pela Williams em 2017 e 2018, conta com 41 Grandes Prémios no seu currículo, sendo o seu melhor resultado a subida ao último lugar do pódio no Azerbaijão em 2017, bem como uma primeira linha da grelha em Itália no mesmo ano. Durante a temporada de 2018 o piloto canadiano arrecadou sete pontos, naquela que foi a pior temporada da história da equipa fundada por Frank Williams.

Para Otmar Szafnauer a contratação de Lance Stroll representa uma importante aquisição para a Force India: “O nosso duo de pilotos para 2019 representa uma perfeita mistura de talento, juventude e experiência. Pensamos que o potencial de Lance é imenso e estamos convencidos que saberemos criar um ambiente propício ao seu desenvolvimento”.

“A nossa equipa sempre soube ajudar jovens pilotos na sua formação. Aproveito para agradecer a Esteban Ocon para sua contribuição no seio da equipa nestas duas últimas épocas e desejo-lhe o melhor para o futuro”, acrescenta o diretor da escuderia de Silverstone.

O comunicado da Racing Point Force India especifica que Lance Stroll tem um acordo de longo prazo com a equipa. Algo a que não é estranho o facto do seu pai ser, juntamente com um consórcio, proprietário da equipa.