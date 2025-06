Nas Notícias Lançada ‘app’ de promoção de hábitos de vida saudáveis em crianças e adolescentes Por

Acaba de ser lançada a app RYHEALTH Challenge, de promoção de hábitos de vida saudáveis em crianças e adolescentes (entre os 6 e os 17 anos). A aplicação móvel – disponível para registo e download a partir do endereço www.ryhealth-challenge.com – foi desenvolvida no âmbito do projeto europeu “RYHEALTH – A holistic approach to rocking your health”, coordenado pela Universidade de Coimbra (UC).

Os utilizadores da RYHEALTH Challenge (o registo deve ser feito pelos responsáveis parentais) são incentivados a realizarem diferentes desafios das categorias “Desporto e diversão, “Alimentação saudável” e “Criatividade ao ar livre”: por exemplo, “fazer cinco tipos diferentes de exercícios (agachamento, flexão, prancha, salto e corrida) e registar o esforço”, “inventar um lanche saudável e fotografar o resultado” ou “capturar detalhes minúsculos como gotas de água, texturas folhas ou insetos”. Por cada desafio concretizado, recebem um badge [medalha].

O objetivo é levar as crianças e adolescentes a adotarem hábitos de vida mais saudáveis. “Ao longo da implementação do projeto RYHEALTH verificámos que é necessário que as famílias participem mais em atividades de promoção de hábitos saudáveis. Foi com o objetivo de envolver as famílias que surgiu a aplicação móvel RYHEALTH Challenge”, aponta a coordenadora do projeto, Paula Tavares.

“Esta aplicação tem desafios de atividade física, alimentação equilibrada e interação e respeito pela natureza, que são para realizar na ‘vida real’ e em família. Uma vez concluída a atividade, o utilizador volta à aplicação para receber um badge. Mais badges significam mais desafios realizados e mais um passo para implementar hábitos saudáveis”, esclarece a professora da Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física da UC, explicando que a aplicação “também permite convidar amigos e fazer uma competição por uma vida mais plena, mais saudável e mais feliz”.

Focado na promoção de hábitos de vida saudáveis – prática de atividade física, alimentação saudável e equilibrada, sustentabilidade e respeito pela natureza e bem-estar psicológico – como forma de combate às doenças não comunicáveis (NCDs – como doenças cardiovasculares, diabetes, obesidade e alguns tipos de cancro) que podem ser prevenidas por alterações do estilo de vida, o projeto “RYHEALTH – A holistic approach to rocking your health” envolve seis parceiros de quatro países, tendo recebido um financiamento europeu de mais de um milhão de euros, no âmbito do programa EU4Health.

Na Universidade de Coimbra (coordenadora do projeto), o RYHEALTH conta também com a participação de Beatriz Gomes, Maria João Campos, Paulo Nobre, Elsa Silva e Aristides Machado Rodrigues, docentes da Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física.