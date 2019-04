Apresentações/Novidades Lamborghini Urus posto à prova nas areias da Nazaré Por

A fama das ondas gigantes da Nazaré, criada por Garrett McNamara, há muito chamou a atenção dos construtores automóveis, nomeadamente em termos de marketing.

Desta vez as areias da Praia do Norte foram aproveitadas pela Lamborghini para sublinhar as características fora de estrada do seu SUV Urus.

A deslocação da marca de Sant’Agata Bolognese a Portugal serviu bem os propósitos, pois foi possível perceber que apeasr das suas 2,2 toneladas, o Urus mexeu-se bem nas areias da Praia do Norte. Para além da tração integral, o SUV da Lamborghni tira bom partido do seu potente motor 4,0 litros V8 biturbo de 650 cv, que permite ir de 0 a 100 km/h em 3,6 segundos e atinge uma velocidade máxima de 305 km/h.