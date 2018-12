Motociclismo Laguna Seca mantém-se no calendário do ‘Mundial’ de Superbikes Por

Depois de muita especulação em sentido contrário o Campeonato do Mundo de Superbikes (WSBK) vai visitar o circuito californiano de Laguna Seca na próxima temporada.

Em novembro os responsáveis pelo evento no traçado dos arredores de Monterrey tinham emitido um comunicado que não haveria prova do WSBK nos Estados Unidos em 2019, e um calendário provisório sem a alusão à prova chegou a ser divulgado.

O circuito sul-africano de Kyalami foi então apontado para preencher a vaga de Laguna Seca, fazendo regressar aquele país ao calendário da disciplina após uma ausência de quase uma década, mas esta semana foi divulgado um calendário revisto onde já figura a pista norte-americana, como a nona prova de 2019 a ser realizada a 13 e 14 de julho.

De resto o calendário do WSBK não oferece alterações, com Phillip Island (Austrália) a abrir o campeonato a 23 e 24 de fevereiro e Losail (Qatar) a encerrar a temporada a 25 e 26 de outubro. A prova de Portimão mantém Portugal na rota da competição, com a ronda lusitana a realizar-se na pista algarvia a 7 e 8 de setembro.