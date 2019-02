Lage diz que não fica limitado sem reforços e vê dérbi com Sporting como uma final

O treinador do Benfica recusou hoje ter ficado limitado pela ausência de reforços no ‘mercado’ de janeiro, e considerou uma final o dérbi com o Sporting, no domingo, da 20.ª jornada da I Liga de futebol.

“É uma final para as duas equipas. Encaráramos este jogo assim e o adversário também o vai fazer”, declarou Bruno Lage, em conferência de imprensa, prosseguindo: “Temos de entrar determinados, organizados e sermos competentes para vencer”.

As saídas de Bruno Varela para o Ajax, de Castillo para o América, do Méxco, Ferreyra e Alfa Semedo para o Espanyol, foram um tema que Bruno Lage não conseguiu fugir, ainda que se tenha referido apenas aos avançados pouco utilizados na Luz.

“Os jogadores não estavam felizes, queriam procurar a felicidade e o clube também. Não estavam a corresponder e a solução encontrada foi a melhor para as partes. Que sejam felizes e voltem a fazer aquilo que gostem. Temos de contar com os que temos”, revelou.

Para colmatar os lugares vagos, o técnico das ‘águias’ lembrou que quatro jovens, Zlobin, Ferro, Florentino Luís e Jota, até aqui a jogar na equipa B, são os reforços para a segunda metade da época.

“Não fico [limitado]. No plantel temos cinco avançados que podem fazer essa posição [de Castillo e Ferreyra] e a vantagem é que oferecem dinâmicas diferentes”, acrescentou.

Bruno Lage voltou a falar do dérbi de domingo, que não vai ter nem Jonas nem Fejsa, para deixar palavras elogiosas ao Sporting e enaltecer a imporância do encontro, uma vez que os ‘encarnados’ estão na segunda posição, a cinco pontos do líder FC Porto, e os ‘leões’ na quarta, com 10 desvantagem.

“Com as equipas em desvantagem é um jogo muito importante, não há que esconder. O Sporting também entrou num processo diferente, gosta de construir a partir de trás, tem dinâmicas com os três médios e procura finalizar com os alas e os laterais. Vejo uma equipa competente”, analisou.

No domingo, o Benfica, segundo classificado com 44 pontos, desloca-se ao Estádio José Alvalade, pelas 17:30, para defrontar o Sporting, quarto, com 39, num encontro da 20.ª jornada do campeonato.