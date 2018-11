Motores Kyle Busch vence em Phoenix e Harvick ganha ‘passaporte’ para a final da NASCAR Por

Kyle Busch foi o vencedor da penúltima prova da NASCAR Cup 2018 ao impor-se domingo em Phoenix, onde Kevin Harvick garantiu o seu lugar na final da competição.

O piloto do Toyota # 18 da Joe Gibbs Racing mostrou-se o mais forte na pista oval do Arizona conseguindo a sua segunda vitória na Chase (‘play-off’) e oitava da temporada.

Kyle Busch, campeão de 2015, manteve a uma boa distância o seu grande rival na prova, Brad Keselowski após o último reatamento da corrida a 12 voltas do fim, depois de ter assumido a liderança na volta 277.

O piloto do # 18 terminaria assim Keselowski, no Ford # 2 do Team Penske, enquanto Kyle Larsson seria terceiro, no Chevrolet # 42 da Chip Ganassi Racing. Ari Almirola e Kevin Harvick, ambos em Ford da Stewart-Haas, completaram o top cinco.

Um resultado que permite a Harvick juntar-se a Kyle Busch, Martin Truex Jr e Joey Logano na disputa pelo título, no próximo fim de semana em Homestead-Miami (Florida). Isto após uma corida que teve algumas contrariedades para o piloto do Ford # 4, já que depois de partir da ‘pole position’ sofreu um furo antes do final do primeiro segmento. Isso fê-lo perder contacto com a frente da prova. Mas depois Kevin Harvick recuperou e obteve o resultado que precisava depois de ter perdido pontos preciosos ao ter-lhe sido retirada a vitória no Texas por utilização de uma ‘asa’ ilegal no Ford.

As imagens com os melhores momentos desta corrida.