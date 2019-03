Motores Kyle Busch regressa às vitórias em Phoenix Por

Kyle Busch quebrou o ‘jejum’ de vitórias na presente temporada da NASCAR Cup ao impor-se domingo em Phoenix.

O piloto da Joe Gibbs esteve verdadeiramente intratável, já que depois de se ter imposto na corrida da Xfiniy Series – a ‘segunda divisão’ da NASCAR – ‘limpou’ também a prova da categoria principal na pista oval situada em pleno deserto do Arizona.

Vencedor do segundo segmento da corrida, o Campeão de 2015 soube esperar pelo momento certo para desferir o seu ataque sobre Ryan Blaney de modo a limitar o seu consumo de combustível.

Aos comandos do Toyota Camry # 18 Kyle Busch conseguiu finalmente impor-se diante do seu companheiro de equipa Martin Truex Jr, enquanto Blaney levou o Ford Mustang # 12 à terceira posição, diante de Aric Almirola, Kyle Larson, Kurt Busch e Jimmie Johnson.

Habitualmente consistente na discussão das posições cimeiras, Kevin Harvick teve de se contentar desta vez com a nona posição. Curiosamente o piloto do Ford # 4 é o piloto com mais sucessos na oval de Phoenix, com nove triunfos.

O resumo desta prova no vídeo abaixo.