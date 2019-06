Motores Kyle Busch de regresso às vitórias em Pocono Por

Kyle Busch obteve o seu quarto triunfo da temporada na NASCAR Cup ao impor-se na tri-oval de Pocono (Pensilvânia), tornando-se no primeiro este ano a conseguir quatro vitórias.

O piloto do Toyota # 18 da Joe Gibbs Racing obteve um êxito aparentemente fácil, depois de liderar metade da prova, mesmo se no final teve de resistir aos seus mais diretos adversários no último reatamento da corrida, quando faltavam apenas algumas voltas para a bandeira de xadrez.

Kyle Busch, o campeão NASCAR de 2015, permitiu que Kyle Larsson, no Chevrolet # 42 da Chip Ganassi Racing, se impusesse nos dois primeiros segmentos da corrida, obtendo por uma tática de previsão de mau tempo que nunca se chegou a confirmar.

Larsson, recente vencedor da corrida All-Star em Charlotte, acabaria por não se feliz e abandonar depois de colidir com o muro após a última situação de bandeiras amarelas da prova.

Kyle Busch acabaria por se impor com mais de dois segundos de vantagem sobre Brad Keselowski, que no Ford # 2 do Team Penske se mostrou muitíssimo forte na fase final da corrida, enquanto Erik Jones, no Toyota # 20 da Joe Gibbs Racing, completou o pódio final.

Kevin Harvick esteve na luta pela vitória até um pneu não marcado (controlado pela NASCAR) o obrigar a uma paragem não prevista nas boxes. Assim acabou por ser o seu companheiro de equipa Clint Bowyer, no Ford # 14 da Stewart Haas, a fechar o top cinco, logo atrás de Chase Elliot, no Chevrolet # 9 da Hendrick Motorsports.

