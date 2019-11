Motores Kyle Busch conquista segundo título na Nascar Por

Kyle Busch sagrou-se campeão da Nascar Cup Series pela segunda vez na sua carreira, depois de se impor na final do campeonato, que teve lugar domingo na Homestead-Miami Speedway.

O piloto do Toyota # 18 tornou-se num dos dois ‘ases’ da categoria ‘rainha’ dos stock-car norte-americanos ainda no ativo (o outro é Jimmie Johnson) a conseguir mais do que um cetro, depois de obter o seu quinto triunfo da época, 56º da sua carreira na disciplina e o mais importante da época.

Kyle, que tinha conseguido o seu primeiro título em 2015, impôs-se com mais de quatro segundos segundos de vantagem sobre Martin Truex Jr, seu companheiro de equipa na Joe Gibbs Racing.

Truex Jr – campeão em 2017 – sofreu um percalço no começo na corrida quando os seus mecânicos montaram os pneus errados no Toyota # 19.

Embora tenha estado bastante discreto ao longo da prova, Kevin Harvick – o único piloto Ford a discutir o título em Homestead-Miami – conseguiu emergir na fase final da corrida para terminá-la na quarta posição, atrás Erik Jones, que no Toyota # 20 fez com que a Joe Gibbs Racing monopolizasse o pódio desta derradeira prova da temporada.

Denny Hamlin, o outro piloto da equipa do ‘The Coach’ – apelido que Joe Gibbs deve aos seus títulos como treinador da NFL – foi o único piloto que estava na disputa do título que não esteve na discussão da vitória, terminando no 10º posto depois de uma recuperação após se atrasar devido a sobreaquecimento causado por fita adesiva na grelha do Camry # 11.

