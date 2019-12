Motores Kyalami e Monza no ‘Mundial’ de Resistência da próxima época Por

Depois do seu promotor ter falado no interesse do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) visitar Kyalami, a pista sul-africana foi confirmada no calendário da próxima temporada da disciplina.

Naquela que será a primeira época da nova era dos Le Mans Hypercar, que arranca em setembro de 2020, a pista sul-africana foi adicionada ao calendário, tal como Monza, que regressa ao WEC, em detrimento de Xangai e São Paulo – ronda já substituída por Austin esta temporada.

Assim o ‘Mundial’ de Resistência passará por África pela primeira vez desde a sua criação em 2012, sendo que o antigo Campeonato do Mundo de Carros de Sport tinha estado em Kyalami em 1984 e 1992, com triunfos do Lancia LC2-84 de Riccardo Patrese e Alessandro Nannini na primeira ocasião e do Toyota TS010 de Geoff Lees e do japonês Ogawa na segunda visita.

Os 1000 Km de Kyalami realizaram-se também em 1986 e 1988, mas então contavam para o Campeonato FIA de carros de Sport, que se disputou entre 198 e 2000.

Serão no total oito – tal como sucede atualmente – as provas pontuáveis para o WEC de 2020/2021, as que constam na imagem que acompanha esta notícia.