Kurt Busch vence duelo de 'família' no Kentucky

Kurt Busch bateu pela primeira vez em duelo pela vitória na Nascar Cup o seu irmão Kyle, impondo-se na mais recente prova disputada no Kentucky.

O piloto do Chevrolet Camaro ZL # 1 da Chip Ganssi racing conseguiu o seu 31º triunfo na categoria ‘rainha’ dos ‘stock-cars’ americanos e logrou o êxito que uma semana antes lhe tinha escapado em Daytona (Florida).

Kurt Busch, campeão em 2004, conseguiu desta vez que a estratégia da sua equipa funcionasse, pois tirou partido de ter pneus em melhores condições que os do seu irmão para levar a melhor sobre o Toyota Camry # 18 da Joe Gibbs nas últimas voltas.

O piloto do # 1 tinha chegado à liderança depois de ter rodado na quarta posição quando Bubba Wallace fez um pião a seis voltas do fim da corrida. No reatamento da prova assumiu o comando, apesar da forte pressão exercida por Kyle Busch, que teve mesmo de se contentar com a segunda posição, atrás do seu irmão mais velho.

Atrás dos dois primeiros Erik Jones pagou com o último lugar do pódio aquela que terá sido a sua melhor prova da época aos comandos do Toyota # 20 da Joe Gibbs. Kyle Larsson, companheiro de equipa de Kurt Busch na Ganasi, e Denny Hamlin, no Toyota # 11 da Joe Gibbs, completaram o top cinco no Kentucky.

Desta vez o melhor Ford Mustang foi o # 14 de Clint Bowyer, sexto classificado, liderando um quarteto de exemplares da marca da oval, enquanto Chris Buscher fechou o lote dos dez primeiros aos comandos do terceiro melhor Chevrolet na prova.

