Motores Kumho ‘calçou’ êxito do Almada Extreme Sprint Por

Uma multidão acorreu aos antigos estaleiros da Lisnave para assistir ao Almada Extreme Sprint. Um evento dinamizado pelo antigo campeão nacional de ralis Rui Madeira, que levou a emoção aquele espaço pouco provável para carros de ralis.

A Kumho Motorsport Portugal associou-se a esta prova fora do normal, ‘calçando’ várias das máquinas envolvidas, como os Mitsubishi Evolution de Fernando Teotónio, Armando Carvalho ou Nuno Ferreira.

Mas também não faltou a equipar carros tão diferentes como Peugeot 208 N6 de Daniel Pereira, o Mini JCW de João Gonçalves, o BMW M3 de Paulo Carvalheiro, o Ford Sierra Cosworth de Pedro Paulo Pinto ou o Peugeot 106 de Gonçalo Bettencourt.

Com a ajuda do Clube de Motorismo de Setúbal e a Câmara Municipal de Almada foi possível realizar um evento único num cenário improvável, mais habituais nas provas do tipo Gymkhana, tornadas famosas pelo excêntrico americano Ken Block.