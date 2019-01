Desporto Kuba regressa a casa como herói: sem receber e com dinheiro para ajudar o clube Por

Jakub Blaszczykowski, mais conhecido por Kuba, está de regresso ao seu país de origem, a Polónia. Aos 33 anos, o jogador com mais internacionalizações com a camisola polaca volta ao histórico Wisla Cracóvia como se de um herói se tratasse.

Há 11 anos abandonou a terra natal para rumar à Alemanha, para representar o Borussia Dortmund, onde se eternizou com a conquista de duas Bundesligas. Passou rapidamente pela Fiorentina, de Itália, de onde saiu para o Wolfsburgo. Rescindiu contrato neste período de transferências e voltou à Polónia, para representar e ajudar o Wisla Cracóvia.

De acordo com a imprensa daquele país, com o Wisla a atravessar uma grave crise financeira, Kuba aceitou jogar de graça e, em conjunto com um empresário polaco, investiu mais de 300 mil euros para que sejam pagos salários em atraso.

Esta é apenas mais uma página na história de superação de Kuba. Aos 11 anos, viu o pai assassinar a mãe à sua frente. Desde aí, todos os golos que marcou lhe foram dedicados, apontando para o céu.

Está agora de regresso à Polónia, para ajudar o histórico clube que o lançou.