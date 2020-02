Motociclismo KTM e Tech3 apresentam máquinas para o MotoGP 2020 Por

A equipa oficial da KTM e a sua ‘satélite’ Tech3 apresentaram-se hoje as suas RC16 para a próxima temporada de MotoGP.

Uma revelação que acontece já depois dos primeiros testes de pré-temporada em Sepanh (Malásia) e apenas nas redes sociais.

Ficou a conhecer-se assim a decoração da máquina com a qual Pol Espargaro e o seu novo companheiro de equipa, o vice-campeão do Mundo de Moto2, Brad Binder, vão tentar levar a formação da marca austríaca a superar os resultados da época passada, o mesmo pode ser dito da formação de Hervé Poncharal, onde Miguel Oliveira tem agora a companhia de Iker Lecuona.

Em 2019 a KTM foi quarta no campeonato do Mundo de construtores, com Espargaro a ser o seu melhor representante na classificação de pilotos, na 11ª posição e a 15 pontos de terminar no top dez, enquanto Oliveira brilhou com o oitavo lugar no Grande Prémio da Áustria. Agora enfrenta a nova época com novas cores na sua RC16, uma vez que as motos da Tech3 recebe a decoração da Red Bull Simply Cola (foto).