Motociclismo KTM confirma Miguel Oliveira como piloto oficial Por

Miguel Oliveira vai ser promovido a piloto oficial da KTM, depois de duas temporadas a representar a equipa satélite da construtora austríaca.

Em comunicado, a KTM revelou ainda que o parceiro de Miguel Oliveira vai ser Brad Binder, numa reedição da dupla que representou a Red Bull KTM Ajo em 2015 e a KTM em 2017 e 2018, em Moto 3.

“Estou muito feliz pela oportunidade que a KTM me dá para os próximos dois anos”, reagiu o piloto português.

“Sinto que confiam no meu valor enquanto piloto neste projeto. Desde o primeiro dia que dei o meu melhor pela moto e acredito no seu potencial para atingir bons resultados e é isso que quero entregar a este projeto no futuro próximo” completou Miguel Oliveira.

No ano passado, Miguel Oliveira, ao serviço da Tech3, terminou o Mundial de Pilotos de Moto GP na 17.ª posição, com 33 pontos.