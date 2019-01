Benfica Krovinovic: “Aprendemos muito com Rui Vitória, mas já passou” Por

Krovinovic despediu-se de Rui Vitória com um breve elogio, deixando também uma palavra de apreço para o sucessor, prometendo respeitar as decisões de Bruno Lage caso não seja titular.

Em declarações prestadas à margem de uma iniciativa solidária promovida pelo Benfica, o médio croata reconheceu ter aprendido “muito” com Rui Vitória, a quem agradeceu.

“Estamos muito agradecidos a Rui Vitória. Aprendemos muitas coisas com ele e desejamos toda a sorte do mundo para ele e a restante equipa técnica”, afirmou.

Mas “esse momento já passou” e Rui Vitória foi despedido.

“A vida no futebol é assim”, resumiu Krovinovic: “Temos um novo treinador e estamos concentrados nos próximos desafios”.

E o próximo é já com o Santa Clara, na sexta-feira, ainda como Bruno Lage no comando técnico.

“Ainda não sabemos se vai ficar ou não”, admitiu o médio.

“Ele está a motivar-nos todos os dias, nos treinos explica sempre o que temos de fazer para depois mostrarmos nos jogos”, acrescentou.

Foi a motivação que faltou nos últimos tempos sob orientação de Rui Vitória? “Estamos sempre motivados”, respondeu Krovinovic.

“Houve uma fase menos boa, mas espero que já tenhamos passado essa fase e que tenhamos uma vida nova agora. Nunca tivemos mais ou menos tranquilidade, sempre quisemos dar tudo nos treinos e nos jogos”, reforçou.

Seja com Rui Vitória, seja com Bruno Lage ou com o próximo treinador do Benfica, o médio croata promete continuar a “treinar todos os dias para mostrar o meu valor”.

“A decisão é do mister, mas eu vou dar tudo para jogar mais”, concluiu Krovinovic, que esteve vários meses parado devido a uma lesão grave no joelho direito.