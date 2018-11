Motores Kristoffersson termina época de Ralicross à Campeão do Mundo Por

Johan Kristofferson obteve a sua 11ª vitória da época em 12 provas do Campeonato do Mundo de Ralicross, ao impor-se na final da derradeira prova do ano, que se disputou na Cidade do Cabo.

Na cidade costeira da África do Sul o sueco da Volkswagen PSRX logrou o seu 20º triunfo na disciplina, impondo-se diante de Mattias Ekström, que terá feito a sua última prova no World RX e que aos comandos do Audi S1 RX garantiu o segundo lugar no Campeonato do Mundo face a Sebastien Loeb, que no Peugeot completou o pódio.

A equipa Peugeot Hansen pode não ter conseguido a primeira linha da grelha de partida para a final sul-africana face aos Polo RX, mas conseguiu colocar os seus três 208 WRX no derradeiro e decisivo confronto.

Timmy Hansen parecia bem colocado para conseguir o pódio, mas o jovem sueco abandonou, depois de uma colisão com o Volkswagen de Petter Solberg. O Tricampeão do Mundo também teve de desistir, enquanto Kevin Hansen, irmão mais novo de Timmy, concluiu a final na quarta posição.

Destaque nesta ronda final do World RX para o desempenho dos Renault Mégane R.S. GCK de Anton Marklund e Guerlin Chicherit, ainda que tenham ficado ‘às portas’ da final, tal como Timo Scheider, que no Seat chegou a dar a ideia de que conseguiria esse objetivo.

Fique com os melhores momentos da final do World RX na Cidade do Cabo