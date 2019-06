Motores Kristoffersson e Leuchter fazem Volkswagen regressar às vitórias no WTCR Por

Johan Kristoffersson, na segunda corrida, e Benjamin Leuchter, na terceira corrida do fim de semana da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) em Nurburgring, fizeram os Volkswagen regressar às vitórias na competição.

Na primeira corrida Johan Kristoffersson arrancou bem da ‘pole position’, mas Antti Buri, que partia da segunda posição, deu-lhe alguma luta inicialmente. Mas o sueco da Sebastien Loeb Racing conseguiu depois ganhar novamente vantagem na segunda curva do traçado germânico.

Depois o Bicampeão do mundo de Ralicross, fazendo bom uso do seu Volkswagen Golf GTi muito rápido nas longas retas do Nordeschleife, conseguiu afastar-se e ganhar uma enorme vantagem que na fase final geriu.

Já Buri não conseguiu resistir aos ataques de Frederic Vervisch, que também se isolou da demais concorrência e viria a conseguir realizar uma prova solitária na segunda posição, que garantiria sem problemas.

Com Antti Buri a não conseguir aguentar o andamento dos da frente foi natural que o finlandês – convidado para esta prova – fosse perdendo mais posições, nomeadamente para Gabriele Tarquini e Robert Huff, que se envolveram numa luta cerrada pelo terceiro posto, que terminou na última volta quando ambos se tocaram na famosa curva do carrocel, levando o britânico a pior, pois perdeu o controlo do seu Volkswagen Golf colidindo com violência nos rails.

Tarquini prosseguiu em prova, mas o seu Hyundai não ficou nas melhores condições, acabando por não resistir ao ataque de Augusto Farfus, quando o brasileiro o ultrapassou, pois sendo companheiros de marca o veterano italiano não quis arriscar e pensou no campeonato. E assim o piloto de Curitiba alcançaria o seu primeiro pódio.

Atrás de Tarquini Attila Tassi fechou o top cinco e foi o melhor representante dos Honda, num claro contraste com o seu companheiro de equipa Tiago Monteiro, que partiu de 14º e parecia capaz de terminar nos pontos, mas depois começou a perder posições e acabou com o mesmo resultado da véspera, no 16º posto.

Já na segunda corrida Benjamin Leuchter fez um bom arranque da ‘pole position’, e apesar de Esteban Guerrieri lhe tentar ‘roubar’ a liderança nas primeiras curvas do circuito, o alemão da Sebastien Loeb Racing conseguiu aguentar-se na primeira posição.

O argentino que lidera o campeonato voltou a tentar a sua sorte, mas isso acabou por lhe custar o segundo posto para Frederic Vervisch. A partir dessa altura disse a Guerrieri para pensar no campeonato.

Mas os três primeiros rodaram sempre muito próximos, facto ajudado pelas várias situações de bandeiras amarelas motivadas por diversos acidentes que marcaram a prova, nomeadamente a forte colisão do Volkswagen de Kristoffersson com os rails e o problema mecânico que fez Tassi parar também na pista.

Leuchter acabaria por se impor diante de Vervisch e Guerrieri, cuja luta permitiu uma certa aproximação de Jean-Karl Vernay, quarto classificado na frente de Gabriele Tarquini, numa prova onde Tiago Monteiro se atrasou bastante inicialmente ao sofrer um toque do Hyundai de Augusto Farfus. O português terminaria esta última corrida do fim de semana no 17º posto.