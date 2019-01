Motores Kris Meeke sorri de novo depois do desempenho em Monte Carlo Por

Kris Meeke pôs um ponto final à sua retirada forçada no Campeonato do Mundo de Ralis com um sexto lugar no Rali de Monte Carlo e parece ter reencontrado a alegria de competir.

Foram oito meses fora do WRC que terminaram com o convite da Toyota e também com a mudança de navegador, com o britânico a ter agora a companhia do anterior co-piloto de Hayden Paddon, Sebastian Marshall.

Meeke parece ter-se adaptado bem à condução do Yaris WRC, pois logo na especial de abertura de Monte Carlo ‘assinou’ o segundo melhor tempo. O norte-irlandês, dispensado pela Citroën após o Rali de Portugal parecia afirmar-se novamente no ‘Mundial’, e fazia jus àquilo que prometera antes da prova ‘monegasca’; divertir-se.

“Eu sorrio de novo. Diria que pela primeira vez na minha carreira todas as peças do puzzle encaixam no momento adequado. Estou ansioso pelo futuro”, referiu o britânico, cuja prestação neste primeiro rali do ano foi afetada por dois furos. Não fosse isso e talvez pudesse estar na luta pelo pódio.

“Tivemos problemas técnicos que comprometeram o resultado, mas para ser franco o quarto lugar seria o melhor resultado a que podíamos aspirar, devido à nossa ordem de passagem na estrada”, referiu ainda Kris Meeke, que mesmo assim não deixou o Rali de Monte Carlo sem dar de novo um ‘ar da sua graça’ ao impôs-se na ‘Power Stage’.

Sobre este último momento da prova o norte-irlandês referiu: “É o meu único melhor tempo, mas conseguimo-lo no momento certo. Era preciso andar a fundo porque os da frente estavam separados apenas por décimos de segundo na partida. Foi muito agradável”.