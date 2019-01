Motores Kris Meeke quer usufruir na Toyota Por

Kris Meeke diz que a sua prioridade na Toyota é usufruir da condução ao longo do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) de 2019.

O britânico, dispensado pela Citroën após o Rali de Portugal de 2018, está ciente de que a oportunidade que agora lhe foi dada pela equipa de Tommi Makinen visa sobretudo conservar o título de construtores conquistado a época passada.

Tanto Ott Tanak como Jari-Matti Latvala possuem mais experiência aos comandos do Yaris WRC, pelo que em Monte Carlo Kris Meeke não tem um objetivo muito preciso: “A prioridade é desfrutar. Percebi, no curto período fora da competição, que não apreciei as coisas tanto como devia. É um dos melhores trabalhos do Mundo”.

“Guiar um dos novos WRC em certas especiais deve ser o maior prazer que se pode ter. Já conheci isso, em 2016 ou em 2015. Tive bons resultados e desfrutava. Penso que tudo irá correr bem. O prazer de guiar o Yaris WRC está bem presente. Percebi isso nos testes na Finlândia e depois no asfalto, e a sensação é boa. É preciso continuar a aprender, ser paciente, e veremos até onde isto nos leva”, acrescenta o britânico, que regressa ao WRC em Monte Carlo, onde foi terceiro em 2014 e quarto no ano passado.