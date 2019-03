Motores Kris Meeke pede desculpas à Citroën Por

Quinto classificado no Rali do México, depois de muitas vicissitudes, Kris Meeke formulou um pedido de desculpas à equipa Citroën a quem chegou a acusar de ter feito batota em favor de Sebastien Ogier, que viria a ganhar esta terceira prova do Campeonato do Mundo 2019.

Tudo teve a ver com um despiste de Esappekka Lappi na segunda etapa do evento mexicano, que levou à paragem da especial e à atribuição de um tempo estimativo a todos os concorrentes que já não a cumpriram, entre eles Ogier, que tinha sofrido um furo nesse troço e deixara Kris Meeke momentaneamente na liderança do rali.

O piloto britânico da Toyota difundiu um vídeo nas redes sociais esta segunda-feira a desculpar-se por ter insinuado que a Citroën tinha pressionado os organizadores a tomarem a decisão, quando tal não sucedeu e foi apenas uma decisão da Direção de Prova. Sebastien Ogier viria a somar mais triunfos e a impor-se na prova.

“Quero sinceramente desculpar-me, do fundo do coração, face às pessoas da equipa Citroën. Tive más palavras, que nunca devida ter pronunciado. No calor do instante houve várias coisas que me passaram pela cabeça e era difícil de prever o que se iria passar”, declarou Kris Meeke nas redes sociais.

