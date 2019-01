Motores Kris Meeke dá o ‘troco’ a Ogier no ‘shakedown’ do Rali de Monte Carlo Por

Depois de Sebastien Ogier ter sido o mais rápido na primeira passagem do ‘shakedown’ do Rali de Monte Carlo, primeira prova do Campeonato do Mundo de Ralis, foi a vez de Kris Meeke ser o melhor na segunda passagem.

O britânico que se estreia aos comandos do Toyota Yaris WRC, completou os 3,35 quilómetros de um troço próximo de Gap em 1m56,8s, melhorando em uma décima a marca conseguida por Ogier na primeira passagem.

Esapekka Lappi completou o bom resultado de conjunto da Citroën atrás do seu companheiro de equipa Campeão do Mundo, a quatro décimas de Meeke. A fechar o top cinco ficaram mais dois pilotos da Toyota, Ott Tanak e Jari-Matti Latvala, autor de uma incursão fora de estrada, mas sem graves consequências para o finlandês.

O melhor Hyundai não foi além do sexto registo, conseguido por Thierry Neuville. O vice-campeão do Mundo gastou mais 1,6s que Kris Meeke, antecedendo melhor dos pilotos da M-Sport Ford, que foi novamente Teemu Suninen.

Sebastien Loeb voltou a ser modesto no terceiro dos Hyundai i20 Coupé WRC, rubricando apenas a 10ª marca, atrás de Elfyn Evans, no segundo Ford, e Andreas Mikkelsen, no segundo Hyundai.