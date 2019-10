Motores Kris Meeke dá o mote em Espanha ao ser o mais rápido no ‘shakedown’ Por

Kris Meeke mostrou que está em Espanha para lutar pelas primeiras posições, ao ser o mais rápido no ‘shakedown’ do Rali da Catalunha, realizado na manhã de hoje.

Num troço situado a apenas dois quilómetros da cidade de Salou, o britânico da Toyota beneficiou de condições de piso seco depois dos dias de dilúvio e tempestade que assolaram a Catalunha esta semana.

Meeke imprimiu um ritmo forte num trecho de estrada que misturava piso de asfalto e terra, replicando a realidade da prova espanhola do Campeonato do Mundo de Ralis. O britânico tirou bom partido do seu Toyota Yaris WRC para cumprir o percurso em 1m31,6s na sua terceira passagem.

Thierry Neuville e Dani Sordo, nos Hyundai i20 WRC, foram os mais rápidos nas duas passagens anteriores, mas o espanhol teria de se contentar com o terceiro registo, a três décimas de Meeke, com Jari-Matti Latvala, no segundo Toyota, a averbar a terceira marca.

Teemu Suninen foi o melhor da M-Sport Ford e foi o quarto mais rápido, a 1,3s de Kris Meeke, enquanto Takamoto Katsuta surpreendeu com o quatro Yaris WRC, ao rubricar o quinto tempo na sua quarta passagem pelo troço.

Já o líder do ‘Mundial’, Ott Tanak, se quedou pelo sexto ‘crono’, diante de Sebastien Loeb – que furou na sua terceira passagem – Sebastien Ogier, Thierry Neuville e Elfyn Evans. De referir que Esapekka Lappi, no segundo Citroën C3 WRC não foi além do 15º registo, ainda que o finlandês não levasse a seu lado o seu habitual navegador, mas sim a piloto espanhola de motos no todo-o-terreno Laia Sanz (foto2).