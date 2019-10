Motores Kris Meeke começa Rali de Gales Grã-Bretanha na liderança Por

Confirmando aquilo que já mostrara no ‘shakedown’ da manhã de hoje, Kris Meeke assumiu a liderança do Rali de Gales Grã-Bretanha, disputada que foi a super especial de abertura da prova.

Neste que é o antepenúltimo rali do Campeonato do Mundo, o britânico da Toyota completou os 3,58 km de Dayinsure Oulton Park em pouco mais de 2m47s, batendo por pouco mais de dois segundos Thierry Neuville, da Hyundai.

Se o facto de Meeke ter sido o mais rápido não surpreendeu, o mesmo não se pode dizer do veterano Petter Solberg, que no seu regresso às lides mundiais com um carro do WRC2 (Volkswagen Polo GTi R5) conseguiu ser o terceiro mais rápido. Algo que se deve, sem dúvida, à natureza da super especial.

O norueguês gastou pouco mais de três segundos de Kris Meeke, mas foi um segundo mais rápido do que o campeão do do Mundo, Sebastien Ogier, autor do quarto registo, a quase quatro segundos do primeiro.

Mas o francês teve um arranque de prova normal, contrariamente ao líder do campeonato, Ott Tanak. O estónio da Toyota perdeu mais de oito segundos para Kris Meeke realizando o 11º tempo.

Resultado após a 1ª PE

1º Kris Meeke/Sebastian Marshall (Toyota) 2m47,4s

2º Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai) + 2,1s

3º Peter Solberg/Phil Mills (Volkswagen) + 3,3s

4º Sebastien Ogier/Julien Ingrassia (Citroën) + 3,8s

5º Andreas Mikkelsen/Anders Jaeger (Hyundai) + 4,1s

6º Esapekka Lappi/Janne Ferm (Citroën) + 4,7s

7º Matt Edwards/Mark Glennerster (Hyundai) + 5,4s

8º Jari-Matti Latvala/Mikka Anttila (Toyota) + 5,7s

9º Craig Breen/Paul Nagle (Hyundai) + 8,2

10º Pontus Tidemand/Ola Floene (Ford) + 8,3s