Kraftwerk atuam a 31 de julho no festival CoolJazz em Cascais

A banda alemã Kraftwerk, formada em 1970, regressa a Portugal no verão para um concerto no festival CoolJazz, em Cascais, a 31 de julho, anunciou hoje a organização.

“Grande nome de culto da eletrónica mundial”, os Kraftwerk apresentam a 31 de julho no Hipódromo Manuel Possolo um espetáculo 3D, “compondo uma experiência musical e visual única”, de acordo com a organização do festival EDP CoolJazz, num comunicado hoje divulgado.

Fundado nos anos 1970, o grupo alemão destacou-se pelo uso inovador dos computadores na produção de música, tornando-se fonte de inspiração para várias gerações de músicos, em diversos géneros, desde o ‘electro’ ao ‘hip-hop’ e do ‘techno’ ao ‘synthpop’.

Os Kraftwerk – dos quais só permanece um dos membros originais, Ralf Hütter – já apresentaram espetáculos 3D no Coliseu de Lisboa, na Casa da Música, no Porto, ambos em 2015, e no festival Neopop, em Viana do Castelo, em 2017.

O cartaz do CoolJazz para este ano inclui, entre outros, The Roots, Jessie J, Tom Jones e Jamie Cullum.