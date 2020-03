Desporto Koehler lembra Isabel dos Santos para criticar Pinto da Costa e filho Por

João Rafael Koehler, que nos últimos tempos foi apontado como possível candidato à liderança do FC Porto, criticou os negócios de Alexandre Pinto da Costa, filho de Pinto da Costa, com o clube azul e branco.

“Eu vivo muito mal com o facto de o meu clube ter como um dos principais agentes o filho do presidente. É algo com que eu vivo mal e não devia acontecer. Aliás, é proibido pelos estatutos”, salientou o empresário, durante uma entrevista à ‘SIC Notícias’.

Alertando que a SAD do FC Porto “está hipotecada para os próximos 15 anos”, Koehler recolocou a mira no filho de Pinto da Costa, lembrando o caso de Isabel dos Santos, a filha do ex-Presidente de Angola.

“Agora criticam a Isabel dos Santos. Teve que sair do país, acho que já não está cá e teve de entregar as empresas porque diziam que era favorecida pelo pai. Nós temos na cidade do Porto uma situação parecida”, comparou.

Os negócios do filho de Pinto da Costa com a SAD portista roçam mesmo o “nepotismo”, de acordo com o empresário.

“Nós somos todos iguais perante a Lei. Não podemos ser favorecidos em razão da nossa idade, do nosso sexo, da nossa raça ou ascendência. Tem um nome que se chama nepotismo”, finalizou João Rafael Koehler.