Motores Kobayashi confirma rapidez com ‘pole’ provisória em Le Mans Por

Kamui Kobayashi garantiu a ‘pole position’ provosória para as 24 Horas de Le Mans, depois de hoje à noite ter sido o mais rápido na primeira sessão de qualificação para a corrida do próximo fim de semana.

Aos comandos do TS050 Hybrid # 7 o japonês efetuou uma volta em 3m17,161s, batendo por mais de quatro décimas o segundo mais rápido, o BR1 # 17 de Egor Orudzhev, numa sessão marcada por uma forte colisão entre o mais rápido dos Toyota e o mais rápido da categoria LMP2.

Com efeito, depois de ter realizado a melhor marca da sua categoria, Roberto Gonzalez regressou inopinadamente à pista depois de ter tido uma ligeira saída com o Oreca 07 # 31 da Dradonspeed nas curvas Ford e acabou por colidir com o Toyota # 7 quando naquele ponto do traçado de La Sarthe passava Mike Conway.

Os estragos no TS050 foram importantes, tal como no Oreca, mas em ambos os casos as duas equipas conseguiram recuperar os dois protótipos para que ainda José Maria Lopez (no carro japonês) e Pastor Maldonado (no francês) pudessem participar nos últimos minutos da qualificação.

A Toyota não teve uma noite muito descansada, já que o outro TS050 Hybrid, o # 8, também teve um pequeno ‘contacto de primeiro grau’ com o Aston Martin Vantage # 98 de Pedro Lamy na zona do Raccordement. Isso fez com que o top três ficasse livre para o Rebellion R 13 # 3, ainda que a mais de dois segundos de Koboyashi, apesar de uma saída de pista de Thomas Laurent.

Não obstante o que se passou com Roberto Gonzalez, Pastor Maldonado manteve o Oreca da Dragonspeed com o melhor tempo da categoria LMP2, 0,131s mais rápido que Nicolas Lapierre, no Alpin A470 # 36 da Signatech Alpine. Com o francês a ser quatro décimas mais veloz do que Filipe Albuquerque, o terceiro melhor no Ligier JSP217 # 22 da United Autosports.

Em GTE Pro Harry Ticknell surpreendeu tudo e todos ao lograr a ‘pole’, com uma volta em 3m50,037s no Ford GTE # 67, superando por 0,074s Alex Lynn, que durante grande parte da sessão foi o mais veloz no Aston Martin Vantage # 97, numa sessão em que o BMW M8 GTE # 82 de António Félix da Costa não foi além do 17º e penúltimo registo da categoria.

Finalmente em GTE AM a primazia foi para já para Matteo Cairoli no Porsche 911 RSR # 88 da Dempsey Proton, numa qualificação onde Pedro Lamy, no Aston Martin # 98 ficou para já com o quinto tempo da classe.

Resultado da 1ª qualificação

1º Kobayashi/Conway/Lopez (Toyota) 3m17,161s

2º Orudzhev/Sarrazin/Sirotkin (BR) 3m17,633s

3º Laurent/Berthon/Menezes (Rebellion) 3m19,603s

4º Buemi/Nakajima/Alonso (Toyota) 3m19,632s

5º Hanley/Hedman/Van der Zande (BR) 3m20,200s

6º Jani/Lotterer/Senna (Rebellion) 3m20,297s

7º Petrov/Aleshin/Vandoorne (BR) 3m20,934s

8º Dillman/Webb/Ruberti (ByKolles) 3m25,246s

9º Maldonado/Gonzalez/Davidson (Oreca) 3m26,804s

10º Lapierre/Negrão/Thiriet (Alpine) 3m26,935s

11º Albuquerque/Hanson/Di Resta (Ligier) 3m27,338s