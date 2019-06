Motociclismo ‘Kiko’ Maria volta a ser sexto em Valência Por

Francisco ‘Kiko’ Maria estreou uma nova moto no Campeonato de Espanha de Pré Moto3, na jornada que se disputou no Circuito Ricardo Tormo, em Valência, e pela terceira vez esta época terminou em sexto lugar.

O piloto português tripulou uma BeOn da Moto Action com as especificações técnicas de 2019, e por issooptou por rodar o mais possível sem arriscar.

O vice-campeão nacional da categoria cortou a meta na mesma posição que ocupara na grelha de partida, depois de ter sido o sexto mais rápido nos treinos cronometrados, em que alinharam 26 concorrentes das categorias PréMoto 3 e Promo 3.

Com esta classificação, ‘Kiko’ Maria voltou a arrecadar 10 pontos. “Ainda tenho poucos quilómetros com esta moto e optei por uma estratégia ponderada, que me garantisse pontos. Nesta fase, é melhor rodar e poder corrigir um ou outro pormenor do que arriscar, mesmo se, como é o caso, tanto a equipa como a moto me inspirem toda a confiança. Os resultados vão aparecer em breve, não tenho dúvida”, referiu mais tarde.

Em quatro corridas realizadas esta temporada, foi a terceira vez que o piloto do Porto concluiu uma prova do ESBK – Campeonato de Espanha Cetelem de Superbike no sexto posto, o que lhe garantiu mais 10 pontos.

Nas contas do campeonato tem agora 30. Continua no oitavo posto, mas a apenas cinco do sexto o canadiano Jonathan Thomas Finn, que pontuou em todas as quatro corridas disputadas. O jovem piloto português não concluiu uma delas, a segunda, realizada em abril, em Jerez de la Frontera, por força de uma queda.

O alinhamento da tabela classificativa do campeonato poderá ser, aliás, um dos motivos de interesse da segunda das duas corridas do fim de semana valenciano, já que entre o 4.º (Hector Yebra) e o 8.º (“Kiko” Maria) a diferença é de 15 pontos.