Kiko Maria vice-campeão de Pré-Moto3

Francisco ‘Kiko’ Maria foi vice-campeão de Pré-Moto3, concluída que foi a temporada no Campeonato Nacional de Velocidade em motociclismo.

Organizada pelo Motor Clube do Estoril, a prova que deveria encerrar a época no traçado dos arredores de Lisboa foi cancelada devido ao mau tempo, pois a pista ficou completamente alagada não permitindo as mínimas condições de segurança para corridas de motos.

Foto: Hellofoto

Assim Kiko não pôde lutar pelo título no passado fim de semana como era seu objetivo, depois de ter ganho metade das provas agendadas para esta temporada e ter abandonado as duas corridas em Portimão.

“Fui o piloto que mais corridas venceu mas não chegou. Factores estranhos ás corridas acabaram por ditar um final de época onde foram canceladas – e bem – duas corridas e desta forma perdi as derradeiras oportunidades de recuperar pontos perdidos com os dois abandonos em Portimão. Vencer no CNV era um dos nossos objetivos e não o conseguimos atingir, vamos voltar para o ano com a mesma ambição e vontade de vencer”, afirma resignado o jovem piloto lisboeta.

As expetativas de Kiko Maria para estas derradeiras corridas do campeonato nacional eram fundadas, pois o Circuito do Estoril foi mais uma vez ‘território’ do piloto da BeOn, que venceu em todos os confrontos aí realizados, mas com menos quatro pontuações acabou por não conseguir o sonhado degrau mais alto do pódio.