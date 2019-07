Motociclismo ‘Kiko’ Maria supera dificuldades na European Talent Cup em Aragon Por

Francisco ‘Kiko’ Maria não teve um fim de semana fácil na quarta prova do European Talent Cup, que se disputou no circuito de Motorland Aragon, em Espanha.

Numa prova em que as duas corridas ganhas pelo espanhol Izán Guevara o jovem piloto português alcançou um 28º lugar no primeiro confronto e um 29º no segundo.

Ainda assim ‘Kiko’ faz um balanço positivo, pois a sua evolução na competição foi contínua: “Para mim, é quase uma vitória. Há um ano, neste mesmo circuito, gastei mais três segundos e meio na minha melhor volta, não me tendo qualificado para a corrida. Agora tudo é diferente. Estou entre os melhores e continuo a progredir de dia para dia”.

Depois da sessão de ‘warm up’ cumprida à chuva, a primeira corrida fez-se com a pista praticamente seca e 38 pilotos a lutar ao milésimo de segundo. E o único piloto português presente na competição, integrado na formação da Leopard Impala Junior Team, procurou evitar as quedas e toques que se foram sucedendo à sua frente e optou por uma toada cautelosa, em crescendo. Tanto assim foi que conseguiu o seu melhor tempo até então precisamente na última das 14 voltas ao circuito aragonês, quando registou 2m06,940s, muito próximo do ‘crono’ da qualificação (2m06,346s), no sábado.

Numa jornada disputada entre o calor abrasador, em que a temperatura do asfalto atingiu os 52º, e a chuva abundante das duas primeiras horas da manhã de domingo, ‘Kiko’ Maria guardou para o fim o seu maior feito nesta incursão por Aragão. Na 13.ª das 14 voltas da segunda corrida, o vice-campeão nacional de PréMoto 3 retirou 585 centésimos à sua volta mais rápida, fixando o seu melhor registo em 2m05,761s.

“Foi duro, mas como aprendizagem foi desafiante, para mim e para a equipa, que voltou a ser submetida a intenso trabalho, para mudar quase tudo em pouco tempo, de chuva para seco. Agradeço-lhes a dedicação e não descansarei enquanto não acabar uma corrida nos pontos. É a melhor forma de retribuir”, afirmou o jovem piloto do Porto

Depois de férias, a European Talent Cup voltará no fim de semana de 28 e 29 de setembro, com a realização de mais duas corridas, no circuito de Jerez Ángel Nieto, em Jerez de la Frontera, Espanha.