Motociclismo Kiko Maria sexto na primeira corrida de Pré Moto3 em Jerez Por

Francisco ‘Kiko’ Maria terminou na sexta posição primeira corrida do Campeonato de Espanha de Pré Moto3, que se disputou sábado em Jerez de La Frontera.

Foi um bom começo de época para o piloto português da Moto Action Team naquele que é o mais importante campeonato nacional da categoria, isto apesar de se debater com problemas técnicos nas duas sessões de qualificação, realizadas da parte de manhã.

Na primeira sessão Kiko teve problemas com a embraiagem e na segunda com a bomba da água da sua moto. Mesmo assim foi o sétimo mais rápido nos treinos cronometrados, o que lhe garantiu um lugar na terceira linha da grelha de partida para as duas corridas desta ronda inaugural da competição, em que participa pelo terceiro ano consecutivo.

Aos comandos da sua BeOn com motor Yamaha YZ 250F o jovem piloto do Porto terminou a pouco mais de 51 segundos do vencedor, Hugo Millán, mostrando grande espírito lutador.

“Mesmo sem ter a moto como gostaria, deu para fazer o meu melhor resultado numa corrida do campeonato de Espanha. Na segunda corrida vou lutar por um lugar nos cinco primeiros. Nesta fase, importa pontuar sempre”, assumiu Kiko Maria.

O jovem português lamenta no entanto o que se passou antes da prova: “Foi pena, tanto mais que nos treinos livres, ainda à procura das afinações ideais, consegui registos muito prometedores. Quando deixei de poder contar com a bomba de água da moto, estava a tentar obter um tempo nos primeiros lugares da ‘grelha’. Estava ao meu alcance e ainda faltava metade da segunda sessão de qualificação, praticamente. Infelizmente, a minha participação ficou logo aí comprometida”.

“A equipa trabalhou bastante e em menos de quatro horas voltei a ter moto para poder alinhar na corrida, mas já só podia pensar em terminar num lugar nos pontos, nada mais. Quero agradecer a todos o esforço e o profissionalismo, que contribuíram para que eu, mesmo com tantas dificuldades, conseguisse um bom resultado”, acrescenta o piloto português, que disputa o segundo confronto este domingo.