Motociclismo ‘Kiko’ Maria sexto em Barcelona Por

Francisco ‘Kiko’ Maria voltou a brilhar no Campeonato de Espanha de Pré Moto3, que conheceu mais um ‘round’ no Circuito da Catalunha, em Barcelona.

Depois de uma queda na primeira sessão de qualificação, o jovem piloto do Moto Action Team ainda conseguiu rodar na quinta posição, mas optou pela certeza dos pontos evitando uma ultrapassagem ao seu mais direto opositor na corrida.

Autor do sétimo tempo dos treinos, o vice-campeão nacional da categoria ainda chegou a rodar na quinta posição durante três das 12 voltas à pista catalã, mas, na parte final, optou por “segurar os 10 pontos” que lhe garantiam a classificação que veio a obter.

No sábado de manhã, e com a pista completamente molhada pela chuva que desde a véspera caia abundantemente, ‘Kiko’ teve uma queda cumpridas que estavam poucas centenas metros da primeira sessão de treinos cronometrados.

Apesar de não ter tido consequências físicas, o percalço não permitiu ao jovem piloto português rodar o suficiente para obter qualquer marca válida. Mas, explicou aos jornalistas, “os mecânicos da equipa são excecionais e em poucas horas voltaram a colocar à minha disposição uma moto em condições de me qualificar”.

Mesmo assim, o registo que lhe valeu a qualificação (1m59,408s) foi conseguido na 15.ª e última volta da segunda sessão. Na corrida, saiu da sétima posição da grelha de partida, mas na primeira volta foi ultrapassado por aquele que viria a ser o seu opositor mais forte ao longo das 12 voltas, Pedro Fraga.

Num duelo praticamente roda a roda, ‘Kiko’ Maria impôs-se na sexta volta e na sétima foi o quinto a passar pela linha de meta, aproveitando o abandono de um adversário que discutia a liderança com David Real e Hugo Millán.

Quando se cumpria a 10.ª passagem pelo traçado catalão, e numa altura em que “manifestamente estava a perder velocidade de ponta”, o vice-campeão nacional aliviou o ritmo para segurar o lugar nos pontos em que rodava.

No final da prova ‘Kiko’ referiu que tinha “preferido assim em vez de arriscar a ultrapassagem” ao seu adversário direto na luta pelo sexto posto, o espanhol Pedro Fraga, que “estava ligeiramente mais rápido nas zonas de aceleração”.

Com isto o piloto da Moto Action Team conseguiu pontuar pela segunda vez esta época, depois de uma queda o ter obrigado a desistir na corrida anterior, aquando da dupla jornada de abertura do agora denominado ESBK – Campeonato de Espanha Cetelem de Superbike de 2019, em Jerez de la Frontera.

‘Kiko’ Maria duplicou a pontuação que tinha à chegada à Catalunha e saltou de 11º para oitavo na tabela classificativa, com 20 pontos. E aos comandos da BeOn com motor Yamaha de 250 centímetros cúbicos com que este ano disputa os campeonatos nacionais de velocidade de Portugal e Espanha teve um rendimento em crescendo ao longo do fim de semana.