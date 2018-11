Motociclismo Kiko Maria quer repetir qualificação no ETC em Valência Por

Escassos dias depois de ter completado a sua temporada no Campeonato Nacional de Velocidade, Francisco ‘Kiko’ Maria está de regresso às pistas para disputar a ronda de encerramento da European Talent Cup.

O jovem piloto lisboeta, vice-campeão nacional de Pré-Moto3 desloca-se no próximo fim de semana ao Circuito Ricardo Tormo, uma semana depois desta pista ter sido visitada pelo MotoGP.

No traçado espanhol Kiko espera um desfecho positivo para o seu segundo ano na categoria, com o primeiro obstáculo a ser a desejada qualificação para a corrida: “Quero naturalmente voltar a conseguir qualificar-me. Esse é o primeiro objetivo, pois somos muitos pilotos para discutir os lugares da grelha. Se o conseguirmos naturalmente que depois vou à procura do melhor resultado possível, de acordo com o que tenho vindo a fazer, em especial nas duas corridas anteriores, em Jerez de La Fontera e em Albacete”.

O jovem piloto da Marinelli espera assim repetir um lugar no ‘grid’ de largada, à imagem do que vez nas duas provas anteriores, depois do sabor ‘agridoce’ da prova de encerramento do ‘Nacional’ de Velocidade no Estoril.

“Ser segundo no CNV não é mau, mas não era esse o meu objetivo. Iniciei o ano para ser campeão ‘em casa’ e com as duas últimas corridas anuladas e os dois abandonos de Portimão acabei por não conseguir o que queria. Sempre si que o poderia fazer e por isso fica um sabor um pouco mais ‘amargo’. Mas isso é passado e agora quero pensar no ETC e no regresso a Valência ”, acrescenta Kiko Maria.