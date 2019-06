Motociclismo ‘Kiko’ Maria mais uma vez sexto Por

Depois de no sábado ter sido sexto na primeira corrida do Campeonato de Espanha de Pré Moto 3 em Valência, Francisco ‘Kiko’ Maria repetiu o resultado hoje.

O piloto da Moto Action voltou a tripular a BeOn # 4 com as novas especificações, e esteve novamente em bom plano, chegando mesmo a rodar entre os cinco primeiros.

‘Kiko’ ainda pensou em lutar por um lugar no top cinco, mas preferiu ‘jogar pelo seguro’ e não arruiscar. “Optei por não passar dos limites e amealhar os pontos necessários para estar na luta por uma boa posição no campeonato na segunda metade da época”, explicou.

Como já no sábado lhe acontecera, jovem piloto português não teve uma boa partida, por “ter ainda relativamente poucos quilómetros com a moto em situação de corrida”, e viu-se forçado a fazer uma prova de trás para a frente.

De volta para volta, porém, a confiança ia aumentando. E quando iniciou a sua 10.ª passagem pela pista, ‘Kiko’ Maria atacou, decidido a chegar-se à frente: ganhou dois lugares, passando de sétimo para quinto, e conseguiu o seu melhor tempo de todo o fim de semana (1m45,123s).

No entanto, na penúltima das 14 voltas ao circuito valenciano, de 4005 metros de perímetro, o finlandês Lenni Klemetti forçou o andamento e recuperou a 5.ª posição, tendo terminado na frente do português por 136 centésimos de segundo.

A BeOn equipada com o motor Yamaha de 250 cc portou-se bem e reagiu bem às solicitações do piloto português, que faz um balanço positivo das suas prestações no campeonato do país vizinho até ao momento.

“Cinco corridas disputadas, quatro terminadas e todas elas no sexto lugar. Gostava que fosse melhor, mas não posso estar descontente. Temos ainda uma margem assinalável para trabalhar e crescer”, sublinhou ‘Kiko’ Maria, numa altura em que ainda faltam quatro provas para o fim do campeonato espanhol.