Motociclismo Kiko Maria com nova equipa no European Talent Cup Por

Pela terceira temporada Francisco ‘Kiko’ Maria vai disputar o European Talent Cup, onde vai representar a formação da Leopard Impala Junior Team.

O jovem piloto português é um dos 44 pilotos que vai disputar a competição em 2019, prosseguindo assim a sua progressão no motociclismo de velocidade.

“A Dorna confirmou que serei um dos 44 pilotos permanentes na edição de 2019 do ETC, e posso agora oficializar a minha ligação à Leopard Impala Junior Team, que será, a partir de agora a minha equipa no competitivo European Talent Cup”, afirma Kiko Maria.

O piloto de Lisboa mostra-se entusiasmado com este desafio: “Sinto um orgulho e uma felicidade enorme por pertencer á integrar a equipa da Leopard, agradecendo desde já ao Ricard Jové e ao Xavier Arenas a confiança que têm demonstrado, ao Aleix, e mais que tudo aos meus pais que me continuam a proporcionar meios para levar ainda mais longe a minha carreira no motociclismo, carreira que tem ainda muito para crescer”.

“Sinto que estou com as pessoas certas para me concentrar neste importante desafio mas ao mesmo tempo quero manter o foco no estudos que são também de prioridade maior para mim”, refere Kiko Maria, que está integrado numa das novas formações do campeonato.

Na equipa de Xavier Arenas – nascida da união da Honda Impala (do Talent Cup) e a Leopard Junior Team (do Moto3) – fazem parte também Marco Tapia e Pasquale Alfano, sendo que a Impala venceu o Talent Cup em 2018 com Xavier Artigas, e Manuel Pagliani lutou pelo Júnior Moto3 com Leopard. A equipa irá começar a testar no próximo mês e que a época arranca a 7 de abril no Estoril.