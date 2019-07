Motociclismo ‘Kiko’ Maria brilha em Aragão ao ser quinto Por

Francisco ‘Kiko’ Maria obteve este fim de semana no Circuito de Motorland Aragão o seu melhor resultado no Campeonato de Espanha de Velocidade, ao ser quinto na prova da categoria Pré Moto3.

Um desempenho fenomenal do vice-campeão nacional, que compareceu no traçado espanhol ainda fisicamente condicionado pela queda da semana anterior no Estoril, e que lhe permitiu subir para o sexto lugar do campeonato do país vizinho.

‘Kiko’ conseguiu averbar mais 11 pontos e ‘saltar’ duas posições na tabela classificativa, numa prova onde fez uma boa partida, que lhe permitiu evitar as muitas quedas que deixaram de fora vários participantes logo na primeira quarto.

Aos comandos da BeÓn Yamaha 250 da equipa Moto Action Team, o jovem piloto português chegou a rodar na quarta posição nas voltas iniciais, mas abdicou de forçar o andamento por não estar nas melhores condições físicas.

‘Kiko’ Maria soma um quinto e o sexto lugares nesta que e a sua segunda participação no Campeonato de Espanha de Velocidade, onde só desistiu por uma ocasião, devido a queda, aquando da segunda corrida da época.

“Uma semana depois de uma queda com as consequências físicas daquela que tive no Estoril, da qual ainda não estou totalmente restabelecido, alinhar aqui já foi uma vitória para mim”, sublinha o piloto originário do Porto.

‘Kiko’ já nos treinos tinha deixado perceber que “o realismo e a obtenção de pontos” seriam os seus principais objetivos táticos para a corrida aragonesa: sem arriscar, como confessou, contentou-se com o nono tempo da grelha de partida (2m08,577s), obtido na segunda sessão de treinos cronometrados, na tarde sábado, depois de uma

primeira sessão marcada pela chuva, que a nenhum dos 22 pilotos do pelotão, que voltou a juntar as categorias de PréMoto 3 e Promo 3, aproveitou.

No final da jornada, o melhor mesmo, como reconheceu, foram os 11 pontos que amealhou. Subiu dois lugares na tabela classificativa e contabiliza agora 51 pontos. “Nestas condições, ter chegado ao fim e pontuar foi excelente.

Obrigado à equipa, que teve de trabalhar arduamente para eu poder competir, aos meus patrocinadores, à minha família e aos meus apoiantes e seguidores. Sem o vosso apoio e incentivo, tudo teria sido mais difícil”, declarou o jovem piloto português, que vai regressar ao ESBK a 31 de agosto e 1 de setembro, para a quinta prova do respetivo calendário, em Albacete.