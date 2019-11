Motores Kia Picanto Rally Cup em 2020 com pneus grátis Por

A Kia Picanto Rally Cup é a nova aposta da CRM Motorsport e da Kia Portugal para 2020, sendo uma competição composta por quatro provas e onde os pneus serão gratuitos para todos os participantes.

Esta é a fórmula encontrada para os pequenos Picanto poderem continuar a competir numa época em que o Cee’d vai ser o modelo a competir no troféu de velocidade. Simultaneamente permitirá que o ressurgir de novos talentos nos ralis.

O apoio federativo a este novo troféu de ralis tem mesmo com o facto dos carros da categoria RC5 serem aqueles em que a FPAK acredita serem os ideais para os praticantes iniciarem a sua carreira na disciplina.

A nova competição tem custos mais reduzidos e permite aos participantes não terem de dispensar mais dinheiro com pneus, que nos ralis são dos ‘consumíveis’ com maior desgaste. O que é desde logo uma mais-valia do Kia Picanto Rally Cup.

Outro aliciante são as três provas do calendário, todas em asfalto e com o retorno mediático de integrarem o Campeonato de Portugal de Ralis – Alto Tâmega, Vidreiro, Algarve e Camélias. Isto permitirá aos concorrentes sagrarem-se campeões do troféu e também da categoria RC5.

Para que se saiba do que estamos a falar é preciso referir os valores em causa. São 250 euros mais IVA para inscrição no troféu, 385 euros mais IVA relativos à inscrição em casa prova – junta-se a isto o valor dos seguro obrigatório e o aluguer do sistema GPS.

“Trata-se de uma competição inclusiva, motivada pela busca de atrair novos talentos para o desporto”, destaca Tiago Raposo Magalhães, da CRM Motorsport. O responsável pela organização do troféu diz também que é objetivo da iniciativa “criar as condições necessárias para que os apaixonados pela modalidade possam ter uma primeira experiência nos ralis, não só ao volante de um carro fiável e divertido, como num enquadramento que lhes garanta igualdade de condições”.

Raposo Magalhães revela ainda que “haverá um pódio final para os três primeiros classificados e o primeiro Júnior, algo que apenas vem reforçar a vontade do Kia Picanto Rally Cup em se tornar na rampa preferencial para o lançamento de novos valores do desporto”.