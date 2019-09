Motores Kia Picanto GT Cup em hora de decisões Por

A Kia Kia Picanto GT Cup está de regresso depois da pausa de verão para uma jornada que se espera animada e decisiva no circuito de Jerez de La Frontera, em Espanha.

O Troféu monomarca promovido pela Kia Portugal e pela CRM Motorsport atravessa a fronteira para concretizar a primeira prova internacional do seu percurso.

No total serão 25 pilotos repartidos por 20 carros, numa situação que é encarada pelo diretor-geral da marca coreana no nosso país “com grande entusiasmo por todos os intervenientes, e desde logo pela Organização do Troféu. Mas particularmente pelos pilotos, que têm aqui uma oportunidade de ouro para colocarem as suas competências à prova num palco emblemático da Fórmula 1”.

Já Tiago Raposo Magalhã desdestaca “Jerez de La Frontera” como “assumidamente um terreno desconhecido para a quase totalidade dos pilotos que estarão à partida desta prova”.

O responsável pela CRM Motosport sublinha ainda: “Será particularmente interessante comprovar a evolução que eles irão registar ao longo do fim-de-semana e sobretudo as mudanças que poderão ocorrer na classificação geral num momento decisivo da época, em que se assinala a penúltima ronda da temporada”.

Em Jerez de La Frontera, o Troféu monomarca juntará mais um nome a esta lista na figura do Júnior João Miguel Ascensão. Contando com a assistência da Veloso Motorsport, o piloto do carro #33 junta-se assim a Alexandre Areia, Luka Tavares, José Bastos, Francisco Coutinho, José Maria Marreiros, Pedro Baiona, João Galveias, Pedro Alves, Simplício Taveira e João Pedro Vintém no lote de estreantes que participaram em provas do Kia Picanto GT Cup em 2019.