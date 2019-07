Motores Kia Picanto GT Cup ‘aqueceram’ pista transmontana Por

O Kia Picanto GT Cup teve um primeiro dia em Vila Real bastante animado em pista, onde os participantes no troféu se preocuparam em adaptar-se ao traçado.

A competição monomarca promovida pelo representante da marca coreana em Portugal e pela CRM Motorsport viu muito equilíbrio no escalonamento nos treinos e na qualificação, com uma repartição muito equitativa entre juniores e Pro.

Manuel Gião destacou-se na categoria Pro, mas Pedro Alves, a competir ‘em casa’, também esteve forte, segundo segundo da mesma categoria a somente uma décima do piloto da Sertã, com Hugo Marcos a situar-se na terceira posição.

Entre os Juniores destacou-se Orlando Batina, que realizou um ‘tempo-canhão’ na segunda qualificação, enquanto Rui Silva foi o mais rápido da categoria sendo um dos três pilotos que mostraram andamento para o pódio, juntamente com o conimbricense Vasco Pereira.

Francisco Marrão procurou rodar bastante para se habituar ao traçado, e acabou com o sexto tempo entre os Pro, o mesmo sucedendo com João Santos. Já José Supico surgiu engripado em Vila Real mas andou a fundo numa pista que conhece melhor depois da estreia no ano passado, enquanto Henrique Van Uden chegou a rodar no top quatro, antes de falhar o ‘timming’ para poder melhorar o seu tempo, ficando mais atrás na tabela do que esperaria.