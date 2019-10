Motores Kia Cee’d GT Cup é novidade para 2020 Por

Depois do sucesso do Kia Picanto GT Cup a CRM Motorsport e a KIA Portugal preparam-se para lançar o Kia Cee’d GT Cup no próximo ano.

Segundo os responsáveis das duas entidades esta é uma evolução natural para os pilotos que já tiveram uma experiência de dois anos e que agora podem dar o passo seguinte no mundo das competições de pista.

Obviamente que os carros a utilizar no novo troféu são bem mais potentes que os pequenos Picanto GT, assentando na base do modelo da Kia para o segmento médio inferior, dotado de um motor 1.6 litros turbo com 230 cv.

“Depois de termos esgotado a segunda série de produção, num total de 25 unidades vendidas, sentimos que o sucesso inegável do Kia Picanto GT Cup pedia o passo seguinte”, justifica o Diretor-Geral da Kia Portugal.

João Seabra refere que “a resposta é o Kia Ceed GT Cup, a evolução natural de quem já participa no Kia Picanto GT Cup e procura dar seguimento à sua evolução desportiva. Mas também a fórmula para todos os consagrados que procuram um desafio extra e desejam manter-se na competição automóvel, em Portugal e ao mais alto nível”.

Já Tiago Raposo Magalhães, da CRM, os os custos serão reduzidos e o pacote técnico “entusiasmante”, não fazendo concessões à fiabilidade reconhecida à marca coreana. “Desde o seu lançamento que o Kia Picanto GT Cup foi pensado como uma fórmula de iniciação no desporto motorizado, dirigido particularmente para os jovens que saem do karting e aspiram a uma carreira nos turismos, mas também para todos os ‘gentlemen drivers’ que procuram o seu primeiro contacto no automobilismo a bordo de um carro simultaneamente fiável e seguro”, recorda.

O responsável da CRM Motorsport diz que chegou “o momento de apresentar uma proposta de valor diferente, até para responder aos pedidos dos pilotos que atualmente militam no Troféu e se sentem preparados para dar mais um passo nas suas carreiras”.

Para Raposo Magalhães, a fórmula aplicada em 2020 será “uma réplica do que já acontece com o Kia Picanto GT Cup, sendo que o Kia Ceed GT Cup terá naturalmente outro prazer de condução e será significativamente mais rápido graças aos 230 cv de potência do seu motor turbo de 1.6 litros e à caixa sequencial de 6 velocidades ‘Sadev’”. O preço do carro será de 39.750€ + IVA e os custos de ativação deverão incrementar cerca de 50 por cento comparativamente ao Picanto, “mas estes serão, ainda assim, consideravelmente baixos face aos argumentos que o carro apresenta”, salienta o homem forte da CRM.

A nova competição tem a sua estreia marcada para o 2º semestre de 2020, participando, deste modo, nas três últimas provas do Kia Picanto GT Cup e nos 500 km do Estoril, onde haverá o dobro do tempo de pista. Em 2021 e 2022, o calendário será composto por cinco fins-de-semana de corrida.

“Teremos a primeira unidade do Kia Ceed GT Cup pronta entre Fevereiro e Março de 2020 para, logo depois — e a exemplo do que sucedeu com o Kia Picanto GT Cup — iniciarmos um extenso programa de testes antes da entrega final aos clientes”, avança João Seabra.