Kevin-Prince Boateng reforça FC Barcelona até ao final da temporada

O Barcelona garantiu o empréstimo do internacional ganês Kevin-Prince Boateng até ao final desta época junto do Sassuolo, ficando com opção de compra de oito milhões de euros, anunciou hoje o emblema espanhol.

O médio ofensivo de 31 anos, que atuava no 12.º classificado do campeonato italiano, já está na Catalunha e vai ser apresentado oficialmente como jogador do ‘barça’ na terça-feira.

Kevin-Prince Boateng nasceu na Alemanha e iniciou a sua carreira no Hertha Berlim, clube pelo qual se estreou na Bundesliga em 2005, tendo depois atuado pelo Tottenham Hotspur (2007/08), Borussia Dortmund (2008/09), Portsmouth (2009/10), AC Milan (2010/13), Schalke 04 (2013/15), AC Milan (2016), Las Palmas (2016/17), Eintracht Frankfurt (2017/18) e Sassuolo (2018/19).

No verão de 2015, Kevin Prince-Boateng (então com 28 anos), chegou a deslocar-se a Lisboa para assinar com o Sporting e realizou mesmo testes médicos, mas o negócio acabou por não se concretizar e o ganês regressou à Alemanha para prosseguir a carreira no Schalke 04, de onde viria a partir em janeiro de 2016 para a sua segunda experiência no AC Milan.