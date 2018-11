Kevin Anderson apurado para as meias-finais das ATP Finals

Anderson, que defronta ainda hoje o suíço Roger Federer, precisava apenas que Thiem vencesse um dos ‘sets’ do seu encontro com Nishikori para garantir que ficava em vantagem tanto sobre o japonês e como sobre o austríaco na classificação do grupo, que lidera.

Com o 6-1 registado logo no primeiro parcial do embate, Kevin Anderson qualificou-se diretamente para as meias-finais do torneio que reúne os oito melhores tenistas da temporada, fase para a qual, no outro grupo, o tenista sérvio Novak Djokovic já está apurado.