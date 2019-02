Keizer quer reação rápida do Sporting a uma derrota que deixou marcas

O treinador do Sporting admitiu hoje que a derrota com o Benfica deixou marcas, mas disse esperar que a equipa mostre uma nova cara nas meias-finais da Taça de Portugal de futebol, novamente frente ao rival lisboeta.

“Foi uma grande desilusão e temos de recuperar. Agora estamos prontos e vamos tentar isso já amanhã [quarta-feira]”, afirmou Marcel Keizer, em conferência de imprensa, um dia antes do jogo da primeira mão, numa prova em que o Sporting foi finalista vencido na época passada.

O treinador holandês lembrou que os ‘leões’ não fizeram apenas coisas negativas no domingo, na receção ao Benfica, em jogo da 20.ª jornada da I Liga, que o Sporting perdeu por 4-2, confirmando que o presidente do clube, Frederico Varandas, falou com o plantel.

“Observámos o jogo e fizemos coisas boas e outras más. O presidente falou com os jogadores, sim, mas sobre o clube e as ideias que tem. Não foi sobre futebol. Vamos ter que mostrar o que valemos já nos próximos encontros”, explicou.

Para o técnico ‘leonino’, o desaire afetou a equipa “mental e fisicamente”, mas observou que “não pode voltar atrás no tempo”.

O que Keizer admitiu foi a possibilidade de fazer mudanças no ‘onze’, para “refrescar alguns jogadores”, adiantando que o ‘reforço de inverno’ Tiago Ilori pode estrear-se no eixo da defesa, em substituição de André Pinto.

Na quarta-feira, Sporting e Benfica defrontam-se no Estádio da Luz, pelas 20:45, em encontro referente à primeira mão das meias-finais da prova rainha.

O segundo jogo está agendado para 02 de abril, no Estádio José Alvalade.