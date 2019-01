Keizer não quer desperdiçar oportunidade de reforçar o Sporting

O treinador do Sporting revelou hoje que quer ter uma equipa de futebol mais forte e que não tenciona desperdiçar uma boa contratação no ‘mercado de inverno’, embora tenha lembrado que a decisão depende também da direção do clube.

Mesmo depois das chegadas de médio Idrissa Doumbia e do avançado Luiz Phellype e do regresso de Francisco Geraldes, após empréstimo aos alemães do Eintracht Frankfurt, o holandês Marcel Keizer não fechou as portas a reforços.

“Queremos ter uma equipa forte e, portanto, sempre que existir oportunidade de contratar um jogador vamos querer aproveitar. Agora, não depende de mim e vamos ver o que acontece [até dia 31 de janeiro]”, observou o técnico ‘leonino’, em conferência de imprensa.

Na antevisão ao desafio da 18.ª jornada da I Liga, diante do Moreirense, Keizer elogiou uma das equipas que surpreenderam na primeira volta da competição, mas advertiu que será um jogo para somar os três pontos e não deixar os ‘rivais’ FC Porto, Benfica e Sporting de Braga fugirem na classificação.

“Queremos jogar bem e praticar bom futebol. O Moreirense é uma boa equipa, sabe atacar e defender muito bem e vamos ter espaços curtos para jogar. Vai ser um jogo complicado, mas estamos preparados”, analisou

Sabendo que Nani e Gudelj poderão entrar no relvado no Estádio José Alvalade com o risco de ver o quinto cartão amarelo, o que os deixa de fora da próxima ronda, Keizer disse não querer pensar em gestão.

Os ‘leões’ não sofrem golos há dois encontros consecutivos, algo que ainda não tinha acontecido desde que o treinador holandês chegou ao comando técnico, mas frisou que é preciso tempo para afinar o processo defensivo e elogiou o empenho dos jogadores.

“Em dois meses não se pode esperar que os jogadores saibam tudo. Têm estado bem, mas temos de ir passo a passo. Acho que estamos melhores, mas também marcámos dois golos nos últimos dois jogos e podíamos ter marcado mais”, argumentou.

O Sporting, quarto classificado da I Liga, com 35 pontos, recebe o Moreirense, sétimo, com 28, no sábado, em jogo da 18.ª jornada, primeira da segunda volta, no estádio José Alvalade, a partir das 18:00.