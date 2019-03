Keizer confirma regresso de Bas Dost no Sporting frente ao Santa Clara

O treinador do Sporting, Marcel Keizer, revelou hoje que Bas Dost está em condições físicas de defrontar o Santa Clara, em jogo da 26.ª jornada da I Liga de futebol, rejeitando que exista qualquer conflito com o avançado.

“Ele [Bas Dost] está preparado. Vai ser convocado. Ainda não divulguei a equipa inicial, mas vai ser convocado. De resto, não há problema nenhum com ele”, afirmou Marcel Keizer, na conferência de imprensa de antevisão do encontro, na academia do clube, em Alcochete.

Bas Dost, segundo melhor marcador do campeonato, com 14 golos, em igualdade com o brasileiro Dyego Sousa (Sporting de Braga), falhou o último encontro do Sporting (triunfo no campo do Boavista, por 2-1), devido a um traumatismo ligeiro no joelho direito.

O técnico holandês rejeitou ainda que exista algum problema de falta de confiança no compatriota, apesar de o avançado ter marcado apenas dois golos nos últimos sete jogos que disputou.

“Fez dois golos frente ao Sporting de Braga, por isso, mais uma vez, não há problema nenhum”, frisou o treinador, de 50 anos.

Sobre o duelo com o Santa Clara, agendado para sexta-feira, no estádio José Alvalade, Keizer considerou que os açorianos estão a realizar um bom campeonato e que já “deram problemas a várias equipas”.

“Temos que estar preparados. Precisamos de vencer e vamos fazer tudo para isso acontecer. Estamos confiantes”, disse.

O treinador holandês abordou ainda o ‘hat-trick’ que Cristiano Ronaldo alcançou frente ao Atlético Madrid e que garantiu à Juventus a passagem aos quatros de final da Liga dos Campeões.

“O que ele fez é o que tem feito durante toda a carreira. É fantástico. Não é necessário falar sobre as qualidades dele, porque todos conhecem. Tem uma força fantástica. Espero que ele consiga manter este nível mais uns anos”, referiu.

O Sporting, quarto classificado da I Liga, com 52 pontos, recebe na sexta-feira o Santa Clara, oitavo, com 32, no jogo de abertura da 26.ª jornada da I Liga, com início às 20:30, no estádio José Alvalade, em Lisboa.