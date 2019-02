Katia Aveiro grávida pela terceira vez

View this post on Instagram

Não me lembro da minha vida sem ser mãe . E ser mãe dói,dói tantas vezes … Mas dói mesmo! Sinto um medo angustiante do meu futuro,medo de não ter saúde ,medo pelos enjoos ,das mudanças de humor das rotinas trocadas ,das noites mal dormidas ,dos vómitos constantes misturados com Lágrimas . Dói mais uma vez pensar se estou pronta ou não ,quando eu tinha a certeza que estava,😜dói o corpo marcado pelas emoções … Dói ter de escolher, as contrações de um parto normal ou as várias camadas cortadas de uma cesariana . Dói abrir mão da própria vida para poder viver a de outro alguém. É,e como dói ser só uma onde queria ser pelo menos 3 mães .Mas esta dor é dor que vai passar !!! Eu sei que vai,porque esta dor me Ensina a ser forte, e a ser mais corajosa,ai e o amor !??! Meu Deus o amor que está dentro De mim ??? Não tem tamanho ,não tem sequer comparação !!! E por isso mesmo dói. Não é fácil! É trabalho duro, sem folgas ou feriados. Mas a recompensa é magnífica,é única é maravilhosa é benção !!! Aprendendo mais uma vez a cuidar de mim, pois eu preciso cuidar de mais um mini coração de alguém que bate forte dentro de mim. Aprendi que tudo vale a pena, que Deus é justo para os que nele acreditam,aprendi que ser mãe é amar alguém mais que tudo na vida,mais até que a nós mesmas . E que este ser aqui dentro de mim escolheu-me para ser a sua mãe ,então meu bebé vem que eu vou te amar com toda a minha alma (tua família está louca para te ver a tua avó já comprou até Roupinhas sem saber se gostas do azul ou do rosa ,os teus irmãos loucos para te beijar,teu pai doido para te ensinar e amar ,e eu ansiosa para cuidar-te ,proteger-te para só depois oferecer-te asas e deixar-te voar para seres Feliz 😀 este é o meu lema de vida ( pergunta aos teus irmãos) eu só quero ver vocês felizes . Que passem os próximos 6 meses pois até lá a dor diminui e o amor só aumenta …🤰 #feliz #saibampormim #novaetapa #comrespeito #2019 #Quandodereusempredounovidades #queDeusabençõeestagravidez #Deusnocomamdo