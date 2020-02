Motores Kartódromo de Leiria coroou vencedores de ‘inverno’ na Taça de Portugal Por

Francisco Correia, Afonso Silva, Noah Monteiro, Duarte Pinto Coelho, Manuel Silva, Rodrigo Ferreira e André Serafim foram os vencedores do Open de Portugal de Karting 2020.

No Kartódromo Internacional de Leiria, e numa organização do Núcleo de Desportos Motorizados local, evoluíram as várias categorias, desde a X30 Super Shifter Master até à Iniciação.

Foi um fim de semana de provas animadas, com Rodrigo Ferreira a ser o mais veloz na categoria X30 Super Schifter desde o primeiro treino, fazendo depois o mesmo nos cronometrados, vencendo as duas mangas de qualificão e a Pré-Final, quer em termos absolutos, quer na classe Master, pertencendo a André Serafim o primeiro posto na Intrepid.

Depois de largar da ‘pole-position’, Ferreira liderou a Final do princípio ao fim, batendo Rucardo Borges e André Serafim. Na Master Fábio Mota e Paulo Martins completaram o pódio.

Já na categoria X30 Santiago Ribeiro foi o mais rápido nos treinos cronometrados, ainda que Manuel Silva se tenha imposto nas duas mangas de qualificação. Silva repetiu ‘a dose’ na Pré-Final e na Final, onde Pedro Perino foi o seu principal adversário. Mariana Machado completou o pódio.

Duarte Pinto Coelho dominou a categoria Júnior. Depois dos treinos cronometrados impôs-se nas duas mangas de qualificação, antes de ser contrariado por João Miguel Oliveira na Pré-Final. No entanto Pinto Coelho viria a levar a melhor sobre o seu adversário na final, onde Matilde Magalhães foi a terceira classificada.

Na Juvenil tudo apontava para uma vitória de Santiago Alves, que foi o mais rápido nos treinos cronometrados, mangas de qualificação e Pré-Final, mas na Final Noah Monteiro ‘trocou as voltas’ ao piloto de Sintra e venceu, depois de ter passado para a frente a oitava volta. Depois Santiago Alves ainda perderia o segundo posto para Tiago Lima.

Afonso Silva deslocou-se a Leiria como prémio da FPAK por ter ganho o Troféu de Karting da Madeira, e retribuiu com distinção. Foi o mais rápido nos treinos cronometrados, venceu as mangas de qualificação, Pré-Final e Final, onde Guilherme Morgado foi segundo e Lourenço Rocha terceiro.

Na categoria de Iniciação Francisco Correia foi o mais rápido nos treinos e venceu a primeira manga de qualificação, para na segunda foi Xavier Lázaro a levar a melhor. Na Pré-Final Correia dominou de princípio a fim, repetindo o feito na Final. O pódio foi completado por Lázaro e por Francisco Iglésias.

Depois do Open de Portugal a pista de Leiria vai agora receber a prova de abertura do Campeonato de Portugal de Karting, a 7 e 8 de março.