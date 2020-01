Motores Kalle Rovanpera prepara estreia mundial pela Toyota com triunfo na Lapónia Por

Kalle Rovanpera, a nova ‘coqueluche’ da equipa Toyota no Campeonato do Mundo de Ralis venceu este fim de semana o Rali do Ártico, que se disputou na Lapónia.

Tratou-se de ma espécie de ‘treino’ para o jovem finlandês como piloto da marca japonesa aos comandos de um Yaris WRC, preparando a sua estreia mundial em Monte Carlo, que se disputa na próxima semana.

No norte da Finlândia Kalle Rovanpera impôs-se diante dos seus compatriotas Teemu Asunmaa e Erik Pietarinen, ambos aos comandos de Skoda Fabia R5 Evo, que terminaram a mais de dois minutos e meio do vencedor.

Mas o filho do antigo piloto de ralis Harri Rovanpera não foi o único ‘notável’ a participar neste Rali do Ártico, já que o vice-campeão do Mundo de Fórmula 1, o também finlandês Valtteri Bottas, competiu aos comandos de um Citroën DS3 WRC, ainda que tenha terminado apenas na nona posição da classificação final.